Четверг
02 августа
USD 62.56
EUR 73.11
Горячие новости

Умер актер Мартынов игравший у Рязанова и в «Неуловимых мстителях»

2 Августа 2018 в 15:08
Умер актер Мартынов игравший у Рязанова и в «Неуловимых мстителях»

Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался в Москве на 85 году жизни. Об этом сообщили в Государственном театре киноактёра, в котором он выходил на сцену с 1960 года.

Как отмечает RT, Юрий Мартынов сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых картины Эльдара Рязанова – «Гусарская баллада», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих». Он также отметился ролями в таких известных работах как «Тени исчезают в полдень», Вечный зов», Валерия Ускова и Владимира Краснопольского, «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна, «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова, «Судьба», Евгения Матвеева, «Адъютант его превосходительства» Евгения Ташкова.

О времени и месте похорон актера станет известно позднее.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.