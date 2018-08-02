Умер актер Мартынов игравший у Рязанова и в «Неуловимых мстителях»

Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался в Москве на 85 году жизни. Об этом сообщили в Государственном театре киноактёра, в котором он выходил на сцену с 1960 года.

Как отмечает RT , Юрий Мартынов сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых картины Эльдара Рязанова – «Гусарская баллада», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих». Он также отметился ролями в таких известных работах как «Тени исчезают в полдень», Вечный зов», Валерия Ускова и Владимира Краснопольского, «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна, «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова, «Судьба», Евгения Матвеева, «Адъютант его превосходительства» Евгения Ташкова.

О времени и месте похорон актера станет известно позднее.