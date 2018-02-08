Умер актер из фильма «Хождение по мукам»

Московский «Театр Луны» сообщил о кончине актера Валентина Прокофьевича Перкина.

Валентин Перкин родился 14 января 1949 года. Закончил Театральное училище им. Б.В. Щукина. Служил в Центральном Академическом театре Российской Армии. В московском «Театре Луны» играл в спектаклях «Путешествие дилетантов», «Кода», «Ночь нежна», «Дориан Грей», «Аничков мост», «Оскар и Розовая Дама». Валентин Перкин также снимался в кино, самая известная его роль — Генерал Дроздовский в фильме Василия Ордынского «Хождение по мукам».

О времени и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.



