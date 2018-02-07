Умер актер из фильма «Белые росы»

В Минске в возрасте 83 лет скончался народный артист Белоруссии Геннадий Михайлович Гарбук.

Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района Витебской области. После школы поступил в Белорусский театрально-художественный институтпо специальности «Актер драматического театра». С 1958 года актер работал в театре имени Якуба Коласа в Витебске. С 1962 года актёр Национального академического театра имени Янки Купалы.

Геннадий Гарбук снялся более чем в 70 кинолентах и сериалах. Наибольший успех ему принесла роль Петрока в фильме Михаила Пташука «Знак беды» по одноименному произведению Василя Быкова, за которую артист получил приз за лучшую мужскую роль на международном фестивале в Загребе. Он снялся также в таких картинах как «Белые росы», «Черный замок Ольшанский», «Анастасия Слуцкая», «Брестская крепость», сериалах «Государственная граница» и «На безымянной высоте» и других.

О дате и месте похорон актера будет сообщено позднее.



