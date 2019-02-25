Вторник
26 февраля
USD 65.26
EUR 74.09
Горячие новости

Умер академик Михаил Личиницер

25 Февраля 2019 в 23:17
Умер академик Михаил Личиницер

На 80-м году жизни скончался советский и российский физиолог, специалист в области онкофармакологии, клинической и фундаментальной онкологии, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники и премии Правительства РФ в области науки и техники, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук Михаил Романович Личиницер.

В прошлом году Личиницеру была вручена медаль имени профессора Н.Н.Петрова «За выдающиеся заслуги в онкологии».

Прощание с академиком состоится 27 февраля в 11:00 на Троекуровском кладбище.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.