Умер академик Михаил Личиницер

На 80-м году жизни скончался советский и российский физиолог, специалист в области онкофармакологии, клинической и фундаментальной онкологии, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники и премии Правительства РФ в области науки и техники, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук Михаил Романович Личиницер.

В прошлом году Личиницеру была вручена медаль имени профессора Н.Н.Петрова «За выдающиеся заслуги в онкологии».

Прощание с академиком состоится 27 февраля в 11:00 на Троекуровском кладбище.