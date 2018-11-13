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Улюкаев рассказал об интересной работе в библиотеке тверской колонии

13 Ноября 2018 в 11:46
Улюкаев рассказал об интересной работе в библиотеке тверской колонии

Осужденный на восемь лет колонии за взятку бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни в колонии № 1 в Тверской области.

По словам экс-министра, работа в библиотеке «довольно интересна». Он отметил, что такая работа небесполезна. В собрании колонии около 15 тыс. книг, сообщает News.ru. Заключенные при этом читают и серьезную литературу, случаются и интересные обсуждения прочитанного.

Кроме того, Улюкаев рассказал, что старается поддерживать физическую форму «обыкновенной зарядкой». Скучает он только по своим близким. Текущее состояние российской экономики бывший министр не комментирует, передает Ura.ru.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал абсурдными заявления главы «Роснано» Анатолий Чубайса о том, что вскоре Россия будет отставать не только от Соединенных Штатов и Европы в плане экономики, но и от Греции, Казахстана и Турции.

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