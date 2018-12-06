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Украшать Москву к Новому году закончат 13 декабря

6 Декабря 2018 в 20:05
Украшать Москву к Новому году закончат 13 декабря

В преддверии Нового года в российской столице появится более трёх тысяч декоративных праздничных элементов, а также почти 300 елей. Они будут установлены в парках Москвы, на центральных площадях, а также в популярных пешеходных зонах.

Между тем, ранее стало известно, что в центре Москвы, рядом с катком у ГУМа, украсили главную новогоднюю елку. Высота ели составляет 21 метр. Помимо традиционных украшений в виде шаров, на праздничном дереве появились изображения героев советских мультфильмов. В их числе Крокодил Гена, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», а также Чебурашка и другие известные персонажи.

Также стало известно, что в рамках специальной предновогодней операции леса Подмосковья взяли под особый контроль. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в областном Комлесхозе.

Начиная с этого понедельника, 3 декабря, на территории Московской области усиливается федеральный государственный лесной надзор. А с 17 числа к работе подключатся специальные мобильные группы – они будут патрулировать леса и выявлять факты незаконной вырубки хвойных деревьев.

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