Украину в ОБСЕ призывают снять запрет на въезд австрийского журналиста

Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, обратился к властям Украины с призывом отменить запрет на въезд в страну австрийского журналиста Кристиана Вершутца.

Дезир отметил многолетнюю работу Вершутца на Украине в качестве корреспондента ORF. Представитель ОБСЕ считает, что отказ журналисту во въезде в страну «наносит большой вред свободе СМИ».

«Я призываю власти отменить решение и воздержаться от создания препятствий для его въезда в страну с целью законного выполнения профессиональной деятельности», - цитирует RT заявление Дезира.

Он также отметил, что страны-участницы ОБСЕ должны способствовать открытости распространения и свободе информации и работе журналистов из других государств-участников.

Напомним, Киев запретил руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу въезд на Украину до 8 марта 2020 года. Власти страны обвинили журналиста в оправдании «захвата» Крыма, антиукраинской пропаганде и нарушении государственной границы.