Украинского футболиста раскритиковали за подражание Дзюбе

Полузащитника юношеской сборной Украины по футболу Георгия Цитаишвили раскритиковали за жест после забитого гола, который имитировал празднование мяча в воротах российским форвардом Артёмом Дзюбой. Инцидент произошёл чемпионате Европы. В свою очередь, украинский журналист Константин Андриюк заявил, что ему неловко прогнозировать будущее спортсмена, сообщает RT.

«Я даже не знаю, что об этом сказать. Разве что могу предположить, что для украинца Цитаишвили эталон футболиста — Дзюба. Не бельгиец Кевин де Брёйне. Не хорват Лука Модрич. Не француз Килиан Мбаппе, который всего на год старше самого Цитаишвили, а уже чемпион мира и лидер взрослой сборной. Нет. Для него Дзюба ближе, роднее, милее. Если это и есть идеал Цитаишвили, то мне даже как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее», - заявил Андриюк.

При этом Цитаишвили подчеркнул, что не понимает, что нужно людям, которые его критикуют. Он заявил, что команда всё отдала ради победы. Несмотря на это, обрушилась шумиха. В то же время Цитаишвили особо отметил, что оправдываться не будет, пишут «Дни.ру» .

Юношеская сборная Украины встретилась с национальной командой Франции и обыграла её со счётом 2:1.