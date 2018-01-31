Украинский журналист попросил у властей Австрии политическое убежище

Главный редактор интернет-газеты «Страна» (Страна.ua) Игорь Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политическое убежище, сообщает «Интерфакс».

«Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину», - говорится в обращении редакции издания к президенту Петру Порошенко.

22 июня 2017 года Игорь Гужва вместе со своим помощником Антоном Филипковским были задержаны в редакции «Страны.ua» сотрудниками полиции и прокуратуры по ч. 3 ст. 189 УК Украины (вымогательство). По версии генерального прокурора Юрия Луценко за неразмещение на сайте компромата на депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько, сообщившего о шантаже в полицию 31 марта, Гужва получил 10 тысяч долларов (помеченные деньги вместе с сумкой, снабжённой радиомаячком, были обнаружены при обыске помещения). По версии Гужвы ему безуспешно предлагали деньги за снятие материалов, о фабрикации обвинения из-за недовольства властей редакционной политикой сайта заявляла заместительница Гужвы Светлана Крюкова. 23 июня прокуратурой было опубликовано видео в четырёх частях, на котором человек, похожий на Игоря Гужву со своим помощником обсуждает расценки за неразмещение и снятие критических материалов с сайта о членах «Радикальной партии». 27 июня Гужву выпустили под залог.



