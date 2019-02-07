Украинский телеканал оштрафовали за пропаганду «страны-агрессора»

Украинский телеканал NewsOne оштрафовали за «пропаганду страны-агрессора», сообщает ТАСС. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Отмечается, что речь идёт о штрафе в размере 96530,25 гривен, что составляет около 3,5 тысяч долларов. Сумму необходимо выплатить в течение 30 дней, а также устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

Ранее в эфир НСН экс-председатель белорусской Национальной государственной телерадиокомпании, политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал, зачем в Белоруссии меняют иностранный контент на отечественный, и как это связано с украинской тенденцией запрещать использование русского языка.