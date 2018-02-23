Кадр с эфира НТВ

Украинский политолог о драке на НТВ: Немного потолкались и все

Дракой закончилось обсуждение ситуации в Донбассе на одном из российских телеканалов. Стычка в прямом эфире произошла между украинским политологом Дмитрием Суворовым и ведущим Андреем Норкиным.

Соворову не понравились слова немецкого депутата Андреаса Мауэра, который присутствовал в программе «Место встречи» на НТВ в качестве приглашенного эксперта, о геноциде детей в Зайцево со стороны украинских военных.

«Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне», — написал Суворов на своей страничке в Facebook.

При этом политолог отказался считать произошедшее дракой, заявив: «мы просто потолкались, и на этом всё закончилось.

Ранее сообщалось, что Норкин во время возникшей на эфире словесной перепалки схватил Суворова за плечо, пишет RT.