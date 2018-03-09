Украинский переговорщик по обмену пленными задержан при перевозке оружия

Руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан на блок посту в Донбассе с арсеналом оружия. Об этом в пятницу, 9 марта, сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области, пишет RT.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука на своей страничке в Facebook добавил, что Рубан «под видом переселенца пытался провезти на подконтрольную Киеву территорию целый арсенал, спрятанный в мебели». Среди обнаруженного были минометы и 120-мм мины.

Этот факт уже подтвердил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он считает, что «задержание было не случайным».

«Это не случайное задержание… никаких освобождений не будет», — написал генпрокурор в комментариях в Facebook.

Ранее Рубан посещал Донбасс вместе с Надеждой Савченко. Украинские пограничники не пропустили их на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, пишет РИА Новости.