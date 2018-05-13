Украинский патриархат обвинил Россию во вмешательстве в свои дела

Священный синод Украинской православной церкви разместил на своем сайте заявление, в котором обвинил Россию в создании препятствий для получения автокефалии.

«Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания автокефалии с целью помешать ему. Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский Патриархат, другие Поместные Православные Церкви», - говорится в заявлении.

В УПЦ утверждают, что прокремлевские политические структуры на Украине через Украинскую православную церковь Московского патриархата организовали сбор подписей против автокефалии. В связи с этим Синод выразил протест против вмешательства России в свои церковные дела.