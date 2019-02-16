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Украинский памятник солдатам Второй мировой войны повредили вандалы

16 Февраля 2019 в 18:05
Украинский памятник солдатам Второй мировой войны повредили вандалы
Мемориальный комплекс погибшим солдатам во Второй мировой войне в Запорожской области. Фото: Национальная полиция Украины

Мемориальный комплекс погибшим солдатам во Второй мировой войне в Запорожской области повредили неизвестные. Информацию об этом распространила 16 февраля пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«Неизвестные из мемориального комплекса, где похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне при освобождены города Мелитополь от немецко-фашистских захватчиков, похитили металлическую секцию ограждения и повредили металлическую звезду «Вечного огня», - сказано в официальном сообщении.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Виновные могут оказаться в заключении на период от четырех до семи лет.

Ранее руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов заявил в беседе с НСН, что в Литве некому было защитить от демонтажа памятник воину-освободителю.

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