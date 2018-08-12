Украинский омбудсмен рассказала о состоянии экипажа «Механика Погодина»

СБУ не имеет претензий к экипажу российского танкера «Механик Погодин». Все 12 человек, включая капитана, прошли пограничный контроль и свободный в своих передвижениях. Такую информацию сообщила журналистам украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

«Их никто не удерживает. Они не под санкциями. Впрочем, они никуда не выходят, остаются на судне», — написала омбудсмен, которую цитирует РИА Новости.



Сам танкер, по предварительной информации, принадлежит компании ВЭБ «Лизинг», которая была внесена в санкционные списке на Украине 26 июля. Вопрос об аресте судна остается открытым и будет рассмотрен судом в понедельник.

Денисова добавила, что оставила капитану судна свои контакты на случай жалоб или замечаний. Пока у экипажа никаких претензий нет, отметила омбудсмен.

Российский танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона. Информация об этом появилась накануне. В СБУ подтвердили, что судно, компания-владелец которого попала на Украине под санкции, пока не арестовано, но ведомство «над этим работает», пишет Газета.ру