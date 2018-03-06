Украинский «Нафтогаз» получил уведомление «Газпрома» о расторжении контрактов

«Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко пояснил, что корпорация готова к переговорам.

RT напоминает, что в договоре, действующем между украинским и российским холдингами прописано: у сторон есть 30 дней, чтобы попытаться найти консенсус по поставкам газа, и 45 дней - по транзиту».

Решать спор «Нафтогаза» и «Газпрома» будут Стокгольмский арбитражный суд. Накануне председатель правления российской компании Алексей Миллер сообщил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, пишут Дни.ру.

Ранее шведский суд вынес решение, по которому «Газпром» должна выплатить более 2,5 миллиарда долларов украинской строне. Миллер обвинил судей в двойных стандартах, подчеркнув, что в этой «ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" экономически нецелесообразно и невыгодно».

Украина в условиях отсутствия российского топлива вынуждена закупать газ у европейских производителей. Но он обходится Киеву в 4 раза дороже, чем приобретаемый у Москвы. «Нафтогаз» обещает санкции в этой связи «Газпрому», считая виновным его в срыве поставок.

На Украине введен строгий режим экономии. Предприятия закрываются на несколько дней. Власти обещают решить проблему в течение недели.