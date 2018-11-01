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Украинский Нацбанк уверен, что российские санкции не повлияют на макростабильность страны

1 Ноября 2018 в 20:21
Украинский Нацбанк уверен, что российские санкции не повлияют на макростабильность страны

Санкции, наложенные Россией на украинских физических и юридических лиц, вероятнее всего, не окажут существенного влияния на макроэкономическую стабильность Украины, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Однако она признала, что регулятор пока не может дать «глубокую оценку» российским ограничительным мерам, передает «Синьхуа».

Расчеты потерь от санкций РФ проведет кабинет министров. Эта процедура займет меньше месяца.

Ранее НСН сообщала, что Россия ввела ограничительные меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции введены против 68 украинских компаний и 322 физических лиц Незалежной. Среди них – глава СБУ Василий Грицак, бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, глава МВД Украины Арсен Аваков. Соответствующее постановление за подписью главы российского Кабмина Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что санкции не изменят позицию этих людей.

 

 

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