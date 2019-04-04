Украинский министр собрался в необычное путешествие

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке в ответ на предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства, передает РИА «Новости».

«В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву», - написал Омелян в Facebook.

40-летний уроженец Львова Владимира Омелян — украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года. Жена Омеляна — Светлана Бевза, дизайнер украинской марки женской одежды «Bevza». У пары есть сын и дочь, которые родились в США и являются гражданами США.