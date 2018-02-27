Украинский министр потерял сознание после обвинений в адрес России

Министру информационной политики Украины Юрию Стецю во время выступления на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в Киеве стало плохо. Политик упал в обморок после оскорблений в адрес России. Как передает RT, Стець, выйдя к трибуне, сказал, что будет предельно «откровенным и искренним». После этого, политик обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович.

«Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — заявил министр.

В этот момент политик начал задыхаться, он завершил выступление, спустился с трибуны и, дойдя до кулис, потерял сознание.

После этого модератор мероприятия извинилась перед присутствующими, сообщив, что министр не здоров, сообщает «Газета.ру».