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Украинский министр потерял сознание после обвинений в адрес России

27 Февраля 2018 в 09:40
Украинский министр потерял сознание после обвинений в адрес России

Министру информационной политики Украины Юрию Стецю во время выступления на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления»  в Киеве стало плохо. Политик упал в обморок после оскорблений в адрес России. Как передает RT, Стець, выйдя к трибуне, сказал, что будет предельно «откровенным и искренним». После этого, политик обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович.

«Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — заявил министр.

В этот момент политик начал задыхаться, он завершил выступление, спустился с трибуны и, дойдя до кулис, потерял сознание.

После этого модератор мероприятия извинилась перед присутствующими, сообщив, что министр не здоров, сообщает «Газета.ру».

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