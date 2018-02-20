Украинский лидер подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, сообщают «РИА Новости». Отмечается, что закон вступит в силу с момента публикации в газете «Голос Украины».

Документ предусматривает право Киева использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета, территории на юго-востоке признаются «оккупированными», а также исключается пункт приоритетности минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме этого Россия в законе называется «страной-агрессором».

Добавим, что при подписании документа украинский лидер заявил, что закон послужит политико-дипломатическому возвращению Донбасса с помощью правового механизма.