Украинский командир заявил о мечте дойти до Москвы

Командир батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в интервью изданию «Обозреватель» рассказал, как, по его мнению, должен закончиться конфликт России и Украины.



Журналист спросил, с каким местом у Сухаревского ассоциируется завершение войны в Донбассе. Военнослужащий ответил, что, по его мнению, конфликт должен закончиться «как минимум» на границе Украины и России.

При этом он добавил, что сам хотел бы видеть украинские войска в центре Москвы, а именно на станции метро «Сухаревская», намекнув таким образом на свою фамилию.

Журналист добавил, что такая мечта не выглядит реалистичной.