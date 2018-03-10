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Украинский командир заявил о мечте дойти до Москвы

10 Марта 2018 в 21:26
Украинский командир заявил о мечте дойти до Москвы

Командир батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в интервью изданию «Обозреватель» рассказал, как, по его мнению, должен закончиться конфликт России и Украины.

Журналист спросил, с каким местом у Сухаревского ассоциируется завершение войны в Донбассе. Военнослужащий ответил, что, по его мнению, конфликт должен закончиться «как минимум» на границе Украины и России.

При этом он добавил, что сам хотел бы видеть украинские войска в центре Москвы, а именно на станции метро «Сухаревская», намекнув таким образом на свою фамилию.

Журналист добавил, что такая мечта не выглядит реалистичной.

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