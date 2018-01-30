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Украинский город Славутич отключен от газоснабжения за долги

30 Января 2018 в 20:51
Украинский город Славутич отключен от газоснабжения за долги

Город Славутич в Киевской области отключили от газоснабжения, сообщила пресс-служба ПАО «Киевоблгаз».

НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей города Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности.

В октябре 2017 года Славутич уже стоял на пороге катастрофы из-за невозможности начать отопительный сезон.

Более половины населения Славутича - сотрудники Чернобыльской АЭС и члены их семей. Из 25-тысячного населения города более 7,3 тысяч человек - пострадавшие в аварии на ЧАЭС, среди них около 3 тысяч - участники ликвидации последствий аварии, свыше 4,2 тысяч жителей города — дети, передает ТАСС.

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