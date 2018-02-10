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Украинский гимнаст получал угрозы после фото с российским спортсменом

10 Февраля 2018 в 16:26
Украинский гимнаст получал угрозы после фото с российским спортсменом

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал журналистам, что после ОЛИ в Рио-де-Жанейро получал угрозы на свой телефон от неизвестных лиц. Причиной стало совместное фото с российским спортсменом Никитой Нагорным.

Сообщается, что совместный снимок был сделан в Олимпийской деревне летом 2016 года. На фото спортсмены обнимаются.

«Мы с Олегом Верняевым отвечаем всем хэйтерам», - гласит подпись под снимком.

После публикации этого кадра в Сети неизвестные рекомендовали Верняеву не возвращаться в Киев. В противном случае его пообещали «отловить и засунуть медаль поглубже».

Напомним, на ОИ-2016 Верняев выиграл золото в соревнованиях по спортивной гимнастике, пишет РИА Новости.

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