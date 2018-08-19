Украинский футболист отвернулся от флага РФ, чтобы «помолиться»

Украинского защитника футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталия Федорива обвинили в неуважении к гимну и флагу России. Игрок не повернулся к триколору перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Сочи».

Как пишет «Газета.ру», украинский футболист вовремя звучания российского гимна не стал поворачиваться к флагу, как это сделал вся команда, а остался лицом к трибунам. Точно так же он поступил перед матчем с «Мордовией», который прошел в Саранске ранее.

Тренер клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев не смог прокомментировать ситуацию. А сам Федорив заявил, что во время исполнения российского гимна он «молился».

«Я человек верующий. И когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера», - цитирует слова игрока официальный флаг клуба.

Федорив заверил, что с уважением относится к флагу любой страны и твердо уверен, что спорт – вне политики.

Виталий Федорив является уроженцем Львовской области и воспитанником «Киевского Динамо». 30-летний футболист выступал за сборную Украины. С 2009 по 2011 годы он играл в пермском «Амкаре», а год назад перешел в «Нижний Новгород».