Украинский фильм про АТО в Донбассе провалился в прокате

Картина «Позывной Бандерас», повествующая о войне в Донбассе, за первые выходные проката собрала 753 тысячи гривен. Для фильма, бюджет которого составил 40 млн гривен, это стало провалом.

По мнению автора сценария картины Сергея Дзюбы, вся вина за плохие сборы лежит на кинопрокатчиках. Из-за малого зрительского интереса фильм вообще могут снять с проката.

«Сборы на самом деле не так уж плохи ввиду полного отсутствия рекламы! Поэтому спешите увидеть кино, которое от вас пытаются скрыть! Другого времени может и не быть, особенно если вскоре на выборах победят рашисты!» — написал он в Facebook.

Напомним, картина вышла на экраны украинских кинотеатров 11 октября. Фильм рассказывает об украинце Антоне Саенко, который участвует в антитеррористической операции в Донбассе. Постановкой фильма занимался Заза Буадзе.

Бюджет картины составил 40 млн гривен, половину суммывыделило Министерство культуры Украины, пишет «Кино-театр.ua».