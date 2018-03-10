Украинский десантник напал на российского журналиста в Италии

Телеведущий Первого канала Артем Шейнин подвергся нападению со стороны гражданина Украины. Инцидент, как сообщается, произошел в итальянской Вероне, где журналист с супругой находится на отдыхе.

Нападавшим оказался украинский десантник Валерий Ананьев. Он сообщил на своей страничке в Facebook, что заметил телеведущего у аптеки.

«Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу», — рассказал он.

Боец АТО караулил пару на улице, а когда Шейнин вышел из аптеки – начал провоцировать конфликт. Он открыто угрожал телеведущему, оскорблял, а не получив никакой реакции, плюнул Шейнину в лицо.

«Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что то ли схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться», — сообщил Ананьев, слова которого приводит RT.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Запись в соцсети украинца появилась накануне.