Украинский депутат заявил об уничтожении экономики из-за прекращения торговли с РФ

Если Украина прекратит торговлю с РФ, экономика Незалежной умрёт. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, сообщает телеканал «112 Украина». Как уточнил народный избранник, за этим последует потеря трети валового национального продукта.

«Прерывание торговли с Россией чревато потерей для нас окончательно примерно еще трети валового национального продукта. При всей тупости, что вы натворили в стране, вам еще один несбалансированный шаг, и вы разрушите экономику до конца», - цитирует слова депутата РЕН ТВ .

По его словам, свободная экономическая зона с Европой принесла Киеву лишь убытки. Именно из-за этого торговый баланс с Россией постоянно растёт.

«Торговый баланс с Россией растет каждый месяц по одной простой причине, потому что свободная экономическая зона с Европой принесла нам только убытки. Если мы и здесь теряем, и здесь теряем, то мы нигде не находим. У нас абсолютно нулевой торговый баланс», - цитирует слова Рабиновича «Свободная Пресса» .

Напомним, ранее на Украине предложили прекратить железнодорожное сообщение с Россией.