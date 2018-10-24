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Украинский депутат обвинил Киев в дискриминации жителей Крыма

24 Октября 2018 в 11:10
Украинский депутат обвинил Киев в дискриминации жителей Крыма

Депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко обвинил украинские власти в дискриминации жителей Крыма в части социальных выплат и пенсий. Он также раскритиковал ограничение граждан в правах и дискриминации тех, кто едет в страну из Крыма, сообщает NewsOne.

Ранее стало известно, что парламент Украины рассмотрит вопрос переименования Республики Крым. В настоящий момент один из депутатов Рефат Чубаров предложил три названия: Автономная Республика Крым, Крымская автономия, Крымско-татарская автономия, сообщает RT. Ранее крымский греки подняли вопрос о переименовании полуострова. Они предложили вернуть ему название Таврида, сообщает Ura.ru.

Ранее стало известно, что представители двух американских организаций посетят Крым. Как рассказал в эфире НСН сенатор от полуострова Сергей Цеков, республика положительно относится к приезду любой делегации.

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