Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий пограничникам стрелять без предупреждения и на поражение. Как пишет ТАСС, к таким действиям можно будет прибегнуть в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.

Помимо этого, в документе оговаривается право войск пограничной службы открывать огонь в случае нападения на корабли и суда Украины.

Как напоминают argumenti.ru, очередное обострение российско-украинских отношений произошло после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября там были задержаны три украинских судна. По данным ФСБ, корабли незаконно пересекли российскую границу. Моряки и суда были арестованы. После ЧП в Керченском проливе власти Украины ввели военное положение в некоторых областях страны, а также запретили мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны.