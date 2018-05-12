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Украинские военные заняли «серую зону» близ Горловки

12 Мая 2018 в 15:39
Украинские военные заняли «серую зону» близ Горловки

ВСУ заняли один из населенных пунктов в так называемой «серой зоне» неподалеку от Горловки. Об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, ВСУ в результате попытки прорыва понесли потери и были остановлены силами ДНР, сообщает РИА Новости.

Представитель ДНР подчеркнул, что в настоящее время украинские солдаты находятся в тактически невыгодном положении и прикрываются местными жителями. Захват населенного пункта в «серой зоне» в ДНР назвали грубейшим нарушением Минских договоренностей, пишет Газета.ру

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