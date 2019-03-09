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Украинские военные расстреляли командира из-за алкоголя

9 Марта 2019 в 10:38
Украинские военные расстреляли командира из-за алкоголя

Военнослужащие Украины расстреляли своего командира, который запретил употреблять спиртное. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Расурин рассказал, что ЧП произошло в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ 6 марта. Командир взвода первого батальона лейтенант Слобода во время ночного обхода обнаружил компанию из пятерых военнослужащих, употреблявших спиртное. Командир сделал им замечание.

«В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», - отметил Басурин.

Представитель оперативного командования ДНР не сообщил о дальнейшей судьбе Слободы и стрелявших в него военных.

Басурин также заявил, что подобные случаи происходят в украинских воинских частях, но не фиксируются в официальных сводках, в связи с тем, что командование ВСУ «не желает афишировать перед общественностью тот беспредел», который там творится.

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