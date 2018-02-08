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Украинские «Вести» обвинили силовиков в разгроме помещения редакции

8 Февраля 2018 в 20:58
Украинские «Вести» обвинили силовиков в разгроме помещения редакции

Украинское издание «Вести» заявило в четверг, что силовики устроили погром в их редакции в торгово-офисном центре «Gulliver» в центре Киева, передает РИА «Новости».

«Силовики начали громить помещение редакции «Вестей». Как сообщают очевидцы, судя по звукам, которые доносятся с 32-го этажа, где расположен офис «Вестей», захватчики его громят — бьют технику, мебель, стекла», — говорится в сообщении.

Ранее национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция «Вестей».

«Вести» — украинская ежедневная русскоязычная газета, первый номер вышел 14 мая 2013 года. В крупных городах Украины газета распространяется бесплатно. В других регионах действует платная подписка. Тираж издания — около 350 тысяч экземпляров.

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