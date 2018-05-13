Украинские студенты в обход СБУ съездили на практику в Крым

Студенты Сумского государственного педагогического университета прошли практику в Крыму. Такое решение было принято руководством вуза.

Как сообщил ректор высшего учебного заведения Юрий Лянной, студенты, обучающиеся по специальности «Туризм», находились на полуострове с 27апреля по 7 мая. По словам ректора, поездка была согласована с СБУ.

Однако в СБУ эти сведения не подтвердили. Как заявила журналистам официальный представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, действующим законодательством Украины не предусмотрена выдача разрешений студентам для практике в Крыму.

Ранее полуостров посетили школьники из Одесской области. На Украине действия руководства школы раскритиковали, пишет RT.