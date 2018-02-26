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Украинские СМИ уверены, что «российские хоккеисты чудом избежали позора»

26 Февраля 2018 в 08:16
Украинские СМИ уверены, что «российские хоккеисты чудом избежали позора»

Победа команды Олимпийских атлетов из России в финале хоккейного турнира стала одной из самых обсуждаемых тем в украинской прессе. Так издание «Обозреватель» вышло в свет со статьей «Российские хоккеисты чудом избежали позора». Автор полагает, что серебро было бы для нашей команды равносильно уничтожению.

 Однако в интернет-версии газеты читатели критично ответили уже самому журналисту. Так один из пользователей написал следующее: «Украинские хоккеисты чудом избежали хоккея». А еще кто-то поинтересовался, как могут быть рядом в одном предложении слова «позор» и «финал Олимпиады».

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