Украинские силовики уничтожили автомобиль медицинской службы в Донецке, погибли три человека. Об этом сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
В ночь на вторник, 7 августа, медицинский «Урал» направлялся по вызову в село Набережное, где местной жительнице стало плохо с сердцем. Помимо водителя в автомобиле находились две женщины – медицинские работники. Как отмечает «Русская планета», на «Урале» были нанесены все обязательные знаками отличия санитарной службы. Кроме того, работали проблесковые маячки.
Во время движения со стороны позиций ВСУ была запущена противотанковая управляемая ракета. Водитель и медика скончались от ранений на месте.