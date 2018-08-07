Украинские силовики подбили медицинскую машину ДНР

Украинские силовики уничтожили автомобиль медицинской службы в Донецке, погибли три человека. Об этом сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

В ночь на вторник, 7 августа, медицинский «Урал» направлялся по вызову в село Набережное, где местной жительнице стало плохо с сердцем. Помимо водителя в автомобиле находились две женщины – медицинские работники. Как отмечает «Русская планета» , на «Урале» были нанесены все обязательные знаками отличия санитарной службы. Кроме того, работали проблесковые маячки.

Во время движения со стороны позиций ВСУ была запущена противотанковая управляемая ракета. Водитель и медика скончались от ранений на месте.