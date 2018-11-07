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Украинские депутаты возомнили себя казаками, написав письмо Путину

7 Ноября 2018 в 18:56
Украинские депутаты возомнили себя казаками, написав письмо Путину

Депутаты Верховной рады из фракции «Блок Петра Порошенко» написали обращение президенту Российской Федерации Владимиру Путину под видом казаков, пародируя знаменитую картину «Запорожцы» художника Ильи Репина. Послание в парламенте огласил Алексей Гончаренко.

В письме депутаты Незалежной заявляют, что не боятся российского лидера и могут дать отпор Москве в ответ на санкции против Украины. Авторы письма говорят, что специально выбрали такую форму обращения, чтобы продемонстрировать преемственность поколений и свою связь с Запорожской Сечью, отмечает Ura.ru.

Огромное по размерам полотно «Запорожцы» также известно под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Репин писал картину в течение 11 лет, она была впервые представлена публике в 1891 году.

Украинский олигарх Игорь Коломойский ранее заявил,что Россия не ввела санкции против него, потому что якобы согласовывал список с администрацией президента Украины. По словам Коломойского, Порошенко лично вычеркнул его для того, чтобы показать Вашингтону, что бизнесмен стал агентом Кремля. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил об абсурдности таких заявлений.

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