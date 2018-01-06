Украинская сторона передала ЛНР останки погибших в Счастье

Представители ВСУ передали ЛНР останки погибших граждан, которые погибли близ города Счастье в 2017 году. ОБ этом сообщили в субботу в пресс-центре АТО.

Там отметили, то передача останков была произведена в рамках гуманитарного проекта «Эвакуация 200». Представители ВСУ предположили, что найденные останки принадлежат ополченцам ЛНР.

«После проведения необходимых следственных действий и ДНК экспертизы найдены родственники погибших, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области. Останки тел переданы родственникам погибших», - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Напомним, проект «Эвакуация 200» был организован Генштабом ВСУ в 2014 году. Группа в составе 15 поисковиков работает «по всему району проведения силовой операции».