Украинская писательница ополчилась на детей из Донбасса в летних лагерях

Украинская детская писательница ультранационалистических взглядов Лариса Ницой не довольна, что дети из Донбасса отдыхают в летних лагерях республики. «Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?» — задалась вопросом националистка в эфире телеканала ZIK, передает РИА Новоссти.

Ницой считает, что Киев должен изолировать от остальных ребят детей, которые, как она выразилась «прославляют Россию» и выступают против войны в Донбассе.

С Ларисой Ницой связано несколько скандалов в связи с её провокационными высказываниями. В частности, она возмущалась тем, что многие жители Киева говорят на русском языке, а недавно устроила настоящий скандал, когда услышав русскую речь в здании Службы безопасности Украины.