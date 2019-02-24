Украинская певица Maruv получила приглашение выступить от России

Maruv. Фото: Instagram @maruvofficial

Продюсер Иосиф Пригожин сделал предложение направить на Евровидение-2020 от России украинскую певицу Maruv (Анну Корсун). Свое заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщает РИА Новости.

«Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает», - заявил Пригожин.

Российский продюсер отметил высокий потенциал певицы и ее проект. Пригожин считает, что на Украине не оценили исполнительницу. Он порекомендовал Maruv не расстраиваться из-за отсутствия окончательного решения об участии певицы в Евровидении-2019.

Ранее представитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова сделала официальное заявление о том, что окончательное решение об участии певицы Maruv в конкурсе Евровидение компания примет в течение двух дней. Причиной отсрочки называют гастроли Maruv в России.