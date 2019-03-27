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Украинская певица Maruv, отказавшаяся от Eurovision, приехала в Россию

27 Марта 2019 в 08:47
Украинская певица Maruv, отказавшаяся от Eurovision, приехала в Россию

Украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, приехала в Россию. Как передает « Свободная пресса», об этом исполнительница сама рассказала в соцсетях. Ранее артистка отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019», несмотря на победу в национальном отборе. Она приняла такое решение из-за идеологических требований организаторов отбора.

В своём Instagram Maruv разместила фото из студии одной из московских радиостанций, подписав пост: «Счастливые моменты с фанатами». Как пишут «Дни.ру», она уже успела провести встречу со своими российскими поклонниками.

От поездки в Израиль на международный песенный конкурс также отказались еще три музыкальных коллектива Украины, в связи с чем, Киев принял решение не принимать участие в «Евровидении-2019».

Ранее Maruv призналась, что будет болеть за российского представителя на конкурсе Сергея Лазарева, с которым пересекалась по творчеству и к которому, по её словам, испытывает дружеские чувства.

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