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Украинская армия понесла очередные потери

19 Февраля 2019 в 00:45
Украинская армия понесла очередные потери

Группа украинских силовиков подорвалась на минном поле при попытке проникнуть в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщает РИА «Новости».

В диверсионных действиях участвовали 12 человек из состава 8-го отдельного полка спецназначения.

Марочко отметил, что ополченцы не стали открывать огонь на поражение.

Украинские военные смогли сразу эвакуировать троих человек, но тела двоих остаются на месте подрыва.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины предприняла попытку проникновения на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Не менее пяти бойцов ВСУ погибли и восемь получили ранения. Уточняется, что участники ДРГ подорвались на минных полях.

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