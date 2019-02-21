Украинец пытался вывезти 20 парашютов для торможения самолетов

В Белгородской области в конце января был задержан 54-летний гражданин Украины, имя которого пока не разглашается в интересах следствия, сообщает РИА ФАН.

Украинца задержали в момент передачи 2100 долларов за организацию незаконного вывоза с территории России на Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем.Уточняется, что он планировал осуществить в дальнейшем поставку в третьи страны.

Против задержанного гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».