Украине предрекли «катастрофу» в случае прекращения торговли с Россией

Украина закупает у России ядерное топливо для атомных электростанций, а их остановка может привести к «полной катастрофе». Как пишет RT, об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он подчеркнул, что Москва до сих пор остаётся для Киева крупнейшим торговым партнёром. Именно это позволяет Украине иметь «значительный рынок» для сбыта своих товаров.

Кроме того, бывший министр добавил, что полное прекращение торгово-экономических отношений с Россией, о котором говорил Виктор Ющенко, существенно понизит уровень жизни украинцев, а самой экономике страны нанесёт колоссальный ущерб.

Как напоминает Газета.ру, ранее Ющенко назвал украинский народ рабами, также экс-президент заявил, что власти допускают ошибки в разрешении конфликта на востоке страны.