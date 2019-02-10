Воскресенье
10 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

Украинцы жалуются на проблемы с въездом в Россию

10 Февраля 2019 в 10:00
Украинцы жалуются на проблемы с въездом в Россию

Украинская Госпогранслужба заявила, что граждане страны жалуются на проблемы с въездом в Россию.

«В течение последних трёх дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ России», - сообщается на сайте ведомства.

Пограничники Украины сообщают о том, что 90 украинцев получили отказ на въезд в Россию на российском пункте пропуска «Нехотеевка» на границе Харьковской и Белгородской областей.

По данным украинской стороны, причиной отказа во въезде в Россию является большой объем двигателя автомобилей, на которых ехали граждане незалежной.

При этом в Госпогранслужбе Украины ранее сообщали о том, что на территорию страны не пустили более 500 россиян только с начала 2019 года.

Киев с 30 ноября 2018 года запретил въезд на территорию Украины мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет продолжает действовать, напоминает RT.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН выразил свое отношение к ограничению на въезд российских мужчин на территорию Украины.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.