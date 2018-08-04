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Украинцев запугивают Путиным ради победы Порошенко

4 Августа 2018 в 12:54
Украинцев запугивают Путиным ради победы Порошенко

Победа любого кандидата на президентских выборах, кроме нынешнего главы государства Петра Порошенко, будет означать потерю независимости Украины. С такми предупреждением выступил украинский военный эксперт Алексей Арестович. Он обрисовал основные черты «страшного сценария Путина», сообщают «Известия».

Как заявил Арестович изданию Fakty.ua, с приближением даты выборов, которые должны состояться в марте 2019 года, Россия будет якобы всё активнее стараться получить политический и экономический контроль над Украиной. При этом, по словам эксперта, Кремль не планирует использовать силовые методы.

Арестович настаивает, что все кандидаты в президенты Украины, за исключением Порошенко, так или иначе, представляют интересы Москвы. В случае победы, они, по мнению эксперта, начнут примирение с Россией, а самого Порошенко обвинят в развязывании агрессии на востоке Украины. После этого, по прогнозу Арестовича, Киев будет вынужден покупать у России топливо и вооружение, забыв о «европейском выборе».

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