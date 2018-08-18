Украинцев призывают отказаться от горячего водоснабжения

Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой, заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева. Она призвала обратить внимание на опыт европейских стран, где применяется система зонирования.

С 10 июня на Украине вступила в силу новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах», вследствие чего прогнозируется очередной рост тарифов на коммунальные услуги. Согласно новому положению, возвращается пени за просрочку платежей, вводится абонентская плата за холодную и горячую воду, значительно расширяются полномочия поставщиков услуг.



При определенных местных топографических условиях в ряде случаев оказывается целесообразным разделение единой централизованной системы водоснабжения на несколько «высотных зон».

Зонирование водопровода может быть вызвано как техническими, так и экономическими соображениями, так как оно позволяет снизить давление в трубах водопроводных сетей и уменьшить количество энергии, затрачиваемой на подъем воды.

Системы водоснабжения, разделенные на зоны, называются зонными, или зональными. Чаще всего зонные водопроводы устраивают в случае значительной разности отметок земли в пределах обслуживаемой водопроводом территории.

Иногда зонирование применяется и при большом различии значений свободных напоров, требуемых отдельными потребителями (в водопроводах некоторых промышленных предприятий).