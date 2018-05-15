Украинцев предупредили о провокациях во время ЧМ-2018

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию на чемпионат мира по футболу. По его словам, ожидаются провокации, от которых их никто не защитит.
«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — говорится на странице МИД Украины в Twitter.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, пишет «Свободная пресса». Сборная Украины в чемпионате участия не принимает – она не прошла квалификационный отбор, проиграв команде Хорватии 0:2.