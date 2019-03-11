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Украинцам придется уехать из России, чтобы проголосовать на выборах

11 Марта 2019 в 17:45
Украинцам придется уехать из России, чтобы проголосовать на выборах

Граждане Украины, которые проживают на территории России, не смогут участвовать в выборах украинского президента на территории страны. Для этого

Центральная избирательная комиссия закрыла все участки для голосования при консульствах и посольствах в России. Такое решение, по их словам, было принято из соображений безопасности. Для того, чтобы отдать свой голос в пользу одного из кандидатов на выборах в Украине, Киев предлагает вернуться в родную страну.

Такое предложение уже вызвало массу недовольств у украинских граждан, которые проживают и работают на территории России. Около трех миллионов человек, в таком случае, будут должны потратить на дорогу, в среднем, 50 тысяч рублей, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Ранее Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказали в эфире НСН, куда может сбежать действующий президент Украины Петр Порошенко.

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