Украина заявила о задержание российскими пограничниками двух рыбаков

Два украинских рыбака задержаны российскими пограничниками в Азовском море. Об этом заявили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства, оба пропавших рыбака – жители Бердянска Запорожской области Украины. 10 мая они вышли в море на катере и не вернулись. В ГСЧС полагают, что рыбаки были задержаны российскими пограничниками. Как рассказала жена одного из рыбаков, ей якобы позвонили в погранслужбы РФ и сообщили, что ее супруг и его товарищ находятся в городе Ейске Краснодарского края, пишет RT.

Российская сторона пока не комментирует ситуацию.

Ранее в ФСБ по республике Крым сообщили о готовности пресекать незаконную рыболовную деятельность в Азовском море. В ведомстве подчеркнули, что жертвами установленных браконьерами сетей нередко становятся дельфины, пишет Газета.ру