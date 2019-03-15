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Украина запретила еще 23 российские книги

15 Марта 2019 в 13:36
Украина запретила еще 23 российские книги

Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну еще 23 российских книг. Как сообщается на сайте ведомства, в выдаче разрешений отказано в связи с присутствием в литературе «признаков пропаганды государства-агрессора». Расширенные список книг опубликовал ТАСС.

Ранее сообщалось, что в список запрещённых к ввозу на территорию Украины изданий попала книга Сергея Довлатова. Отмечается, что причиной для запрета послужило упоминание в предисловии книги российского актёра Сергея Безрукова, который входит в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Само предисловие названо пропагандирующим «имперскую идеологию и её апологетов».

В конце прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в связи с запретом ввоза на Украину пяти книжных изданий из России, в том числе «Книги о вкусной и веганской пище». «Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? «Азбука в картинках» или либретто «Лебединого озера»?» — написала она в Facebook. В ведомстве ответили, что на переплёте книги о веганской еде «используется георгиевская лента», напоминает RT.
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